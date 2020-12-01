Gaziantep'te Vaka Sayısı Düşmüyor
01.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:47
Corona virüsü salgınının Türkiye'yi etkisi altına almasından bu yana bulaş hızının bir türlü kontrol altına alınamadığı kentlerden biri olan Gaziantep'te, her gün yüzlerce kişiye güvenlik güçleri ceza yazıyor.
Corona virüsü salgınının Türkiye'yi etkisi altına almasından bu yana bulaş hızının bir türlü kontrol altına alınamadığı kentlerden biri olan Gaziantep'te, her gün yüzlerce kişiye güvenlik güçleri ceza yazıyor. Bu cezalara rağmen, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görülüyor
Kaynak: DailyMotion.com