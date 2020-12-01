Gaziantep'te Vaka Sayısı Düşmüyor

Corona virüsü salgınının Türkiye'yi etkisi altına almasından bu yana bulaş hızının bir türlü kontrol altına alınamadığı kentlerden biri olan Gaziantep'te, her gün yüzlerce kişiye güvenlik güçleri ceza yazıyor.