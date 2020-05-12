Gaziantep'te vaka sayıları artınca maske zorunlu oldu
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Gaziantep'te vaka sayıları artınca maske zorunlu oldu

Türkiye'nin altıncı büyük şehri olan ve iki buçuk milyonu aşkın nüfusuyla dikkat çeken Gaziantep'te, korona virüs vaka sayıları günden güne artmaya başlayınca kalabalık caddelerde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Gaziantep'te vaka sayıları artınca maske zorunlu oldu
12.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:52

Türkiye'nin altıncı büyük şehri olan ve iki buçuk milyonu aşkın nüfusuyla dikkat çeken Gaziantep'te, korona virüs vaka sayıları günden güne artmaya başlayınca kalabalık caddelerde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Gaziantep'te korona virüs vakalarının artması nedeniyle yoğunluyla dikkat çeken ve alışverişin kalbinin attığı tüm caddelerin girişlerine barikatlar kuruldu. Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaş yoğunluğun fazla olduğu caddelere maskesiz girişler yasaklandı. Bu kapsamda özellikle Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerinde maskesiz girişlere izin verilmiyor. Bahsi geçen caddelere giriş ve çıkışlar polis ve zabıta ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıyor, vatandaşların ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesiz giriş yapmak isteyenler ise uyarılarak girişlerine izin verilmiyor.

"Kararı gayet olumlu buluyorum"

Alınan kararı desteklediğini söyleyen İbrahim Halil Küçük adlı vatandaş, "Alınan bu kararı gayet olumlu buluyorum. Çünkü daha önce buralarda kimse maske takmıyordu. Bu zor günlerde emniyet güçleri, sağlık ekipleri canla başla çalışırken, bizler için uğraşırken vatandaş olarak bizlerin maskesiz gezmesi hoş olmuyor. Bazı sağlıkçılar salgın nedeniyle çocuklarını bile göremiyor ama biz vatandaş buna rağmen rahat davranıyoruz. O yüzden maskesiz girişlerin yasaklanması kararını olumlu buluyorum" dedi.

Caddeye maskesiz girmeye çalışan bir vatandaş ise "Maskem vardı. Dişçiye gelmiştim ama çıkarken maskemi dişçide unuttum" derken, bir başka vatandaş ise maskesi olmadığı için maskesiz dışarı çıkmak zorunda kaldığını söyledi. Bazı vatandaşlar ise maskesiz girişin yasak olduğunu bilmediklerini söyledi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada alışveriş yoğunluğunun olduğu caddelere maskesiz girişlerin ikinci bir duyuruya kadar yasak olduğu vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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