Gaziantep'te vahşi cinayet...Kafası taşla ezilen adam 19 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'te vahşi cinayet...Kafası taşla ezilen adam 19 gün sonra hastanede hayatını kaybetti Gaziantep'te husumetlileri tarafından evinin içerisinde dövülüp kafası taşla ezilen yabancı uyruklu Adnan El Salihhastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te vahşi cinayet...Kafası taşla ezilen adam 19 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te husumetlileri tarafından evinin içerisinde dövülüp kafası taşla ezilen yabancı uyruklu Adnan El Salihhastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Polis olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde 24 Mayıs günü yaşandı. Edinilen bilgilere göre kebapçılık yapan Adnan El Salih'in husumetlileri akşam saatlerinde evine geldi. Aniden evin içerisine giren kalabalık grup Salih'e saldırdı. Bir süre Salih'i darp eden husumetlileri 3 çocuk babasını bıçakladıktan sonra kafasını taşla ezdi. Olayın ardından şüpheliler evden uzaklaşırken bir sonra Salih yakınları tarafından evin banyosunda kanlar içinde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans Salih'i özel bir hastaneye kaldırdı. 19 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Salih, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Salih'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen