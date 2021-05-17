Gaziantep'te Vadi Allaben projesi için çalışmalar başlıyor
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Gaziantep'te Vadi Allaben projesi için çalışmalar başlıyor

Gaziantep'te Vadi Allaben projesi için çalışmalar başlıyor
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Vadi Alleben Rekreasyon ve Park Alanı Çevre Düzenleme Projesi için çalışmalara başlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Vadi Alleben Rekreasyon ve Park Alanı Çevre Düzenleme Projesi için çalışmalara başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje tamamlandığında 1 kilometrelik hat boyunca tematik ortamda vatandaşlar su kenarında dinlenme fırsatı bulacak.

Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde 270 bin metrekarelik alanda yapılacak çalışmada bölgede bulunan ağaçlar korunarak yaklaşık 1 kilometrelik hat boyunca su kanalı yapılacak.

Ülke bahçeleri, büyük bir çocuk oyun grubu ve macera parkı olmak üzere 3 temadan oluşacak Vadi Alleben'in içerisinde büyük bir sera binası, macera adası, fitness alanı, çok amaçlı saha, mini futbol sahası, bisiklet ve yürüyüş yolları ile köprüler olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın döneminde yürütülen çalışmalar için ekibine teşekkür ederek, "Konsept ve tema çalışıyoruz. Ülkelerin peyzajları, bahçe kültürlerini halkımıza gösterecek şekilde tematik planlıyoruz. 'Çocuk Dostu Şehir' için macera parkımızdan daha büyük bir park yapıyoruz. 'Genç Dostu Şehir' için spor altyapısını kuvvetlendirecek bisiklet yolları ve yürüme yolları planlıyoruz. Dolayısıyla sporu, yeşili, insanı ve ailesi ile 'Yükselen Gaziantep' için çalışıyoruz. Herkesin ailece, çocuğuyla beraber gelip her türlü dinlendiği, Alleben'in su ile kavuştuğu, macera parkında çocuklarımızın oynadığı konsepti tamamlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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