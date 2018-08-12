Gaziantep'te Üzüm Yüklü Kamyonet Devrildi

Gaziantep'te Üzüm Yüklü Kamyonet Devrildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Üzüm Yüklü Kamyonet Devrildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mahmut Diril (42) idaresindeki 63 HA 195 plakalı üzüm yüklü kamyonet, İslahiye-Nurdağı karayolu Kozdere kavşağında devrildi.

Kazada sürücü Diril ile yanında bulunan Enes Baldemir (49) yaralandı, yaklaşık 3 ton üzüm asfalta döküldü.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Trafiğe kapanan yol, devrilen kamyonetin kaldırılması ve yola dökülen üzümlerin temizlenmesiyle yeniden açıldı.

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