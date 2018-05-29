Gaziantep'te Üzüm Bağlarında Mildiyö Hastalığı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 50 bin dekarda yetiştirilen üzüm bağlarında son aylarda değişim gösteren hava şartlarına bağlı olarak salgın hale gelen mildiyö hastalığı baş gösterdi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 6 kişilik ziraat mühendisi grubu, 50 bin dekar alanda bağlarda baş gösteren hastalıkla ilgili tespit çalışması yaparken, hastalığın görüldüğü bölge çiftçisine hastalığın salgın hale gelmesini önlemek amacıyla toplu mücadele şartları anlatılıyor.



Başta Aşağıbilenler olmak üzere Sulumağara, Boğaziçi ve Kırıkçalı mahallelerinde yaklaşık 3 bin dekar alanda görülen hastalık nedeniyle bu bölgede yaş üzüm üretiminde rekolte düşüşü bekleniyor.



Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ramazan Can, çiftçiye verdiği destekten dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Can, "Üzüm üreticisi hava şartlarını hesaplayamadığı gibi geçmiş yıllara aldanarak ilaçlama yapmıştır." dedi.



Aşağıbilenler Mahallesi'nde Ayşe Demireller ise kendisine ait bin 60 kök bağın hastalığa yakalandığını belirterek, yetkililerden hastalıkla baş başa kalan üzüm üreticilerinin devlete olan borçlarının tekrardan yapılandırılmasını istedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölge çiftçisinden, salgına karşı toplu mücadele yapılmasını isteyerek, çiftçilere salgına karşı neler yapılması gerektiği hususunda yerinde bilgilendirdi.



Öte yandan mahalle sakinleri caminin hoparlörlerinden yapılan anonslarla üretici hastalığa karşı uyarıldı.