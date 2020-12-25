Gaziantep'te üzerine televizyon düşen bir yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te üzerine televizyon düşen bir yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

25.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:18
Gaziantep'te üzerine televizyon düşen bir yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerine televizyon düşen bir yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerine televizyon düşen bir yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu ailenin bir yaşındaki kız çocukları Ritec El Muhammed'in üzerine televizyon düştü.

Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Aslı Tandoğan
Spor Vitor Hugo Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te üzerine televizyon düşen bir yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 12:25:16. #1.15#
title