Gaziantep'te üzerine kopan elektrik teli düşmesi sonucu akıma kapılan kişi öldü

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde üzerine kopan elektrik telinin düşmesi sonucu akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Yusuf el-Salih'in üzerine Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi'nde yürüdüğü sırada kopan elektrik teli düştü.

Elektrik telinin temas etmesi sonucu akıma kapılan el-Salih ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan el-Salih müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

El-Salih'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından caddedeki elektrik akımı kesildi ve polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş