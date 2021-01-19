Gaziantep'te üzerine kopan elektrik teli düşmesi sonucu akıma kapılan kişi öldü
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde üzerine kopan elektrik telinin düşmesi sonucu akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde üzerine kopan elektrik telinin düşmesi sonucu akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu Yusuf el-Salih'in üzerine Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi'nde yürüdüğü sırada kopan elektrik teli düştü.
Elektrik telinin temas etmesi sonucu akıma kapılan el-Salih ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan el-Salih müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
El-Salih'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayın ardından caddedeki elektrik akımı kesildi ve polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş