Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.
11.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:29
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malazgirt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Şahısların üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA