Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele
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Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

Gaziantep'te üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

14.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:52
Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

'te üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba Mahallesi'nde durdurdukları İ.E'nin üzerini aradı.

Şüphelinin üst aramasında 2 folyoya sarılı 2,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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