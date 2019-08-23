Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

23.08.2019 10:56

Nizip'te evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada, evin teras katında saksılara ekilmiş Hint kenevirleriyle karşılaştı. Saksıdaki kök Hint kenevirleri, imha edilmek üzere ekipler tarafından söküldü. Gözaltına alınan M.F.A, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA