Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

22.08.2019 11:26

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları M.B.R. ve M.A.V'nin üzerini aradı.

Aramada, şüphelilerin üzerinde 29 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: AA