Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki bulunan bir alanda bir grup tarafından uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü narko tim ekipleri, belirtilen adrese düzenledikleri operasyonda A.P, M.D, H.Ö. ve E.P'yi eroin kullanmak üzereyken yakaladı.

Şahısları gözaltına alan ekipler, bir miktar eroin ile çeşitli malzemelere el koydu.

Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'nde ise durumundan şüphelendikleri İ.Y'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA