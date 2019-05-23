Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele

Gaziantep'te yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi uyuşturucu ile mücadele ekipleri, Düztepe Mahallesi'nde M.A'nın üzerinden 245 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ve bir kurusıkıdan çevirme tabanca ele geçirdi.

Yakalanan M.A, B.B, İ.H.Ç. ve S.Y, adli mercilere sevk edildi.

Ekipler, ayrıca Çamlıca Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalarda, A.K, A.Ç, Y.Y. ve M.K'nin üzerinden 4,10 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, 2 tabanca, 2 monitör, bir dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve bir çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA