Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen S.K'nin Boyno Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 1 tabanca, 1 tüfek, 161 fişek, 9 çalıntı cep telefonuyla, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 320 lira ile 200 dolar ele geçirildi.

Polisi görüp kaçan S.K. ve eşi E.K, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada, E.K'nin üzerinde 2 poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmalarda, Akdere İlköğretim Okulu civarında durumundan şüphelenilen H.R. ve İ.K, gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve İ.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, E.K. ve H.R, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA