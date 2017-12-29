Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 5 bin uyuşturucu hap, 69 gram eroin ve 92 gram morfin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı yerlerinde muhtelif saatlerde yapılan uygulamalarda, bir araç içerisinde M.F.G. ve D.G. isimli şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Ayrıca durumundan şüphelenilerek durdurulan başka bir araçta da V.A, M.K. ve R.K. isimli şahıslar ve araç içerisinde yapılan aramada 69 gram eroin ve 92 gram morfin bulundu.



İki ayrı olayla ilgili toplam 5 kişi gözaltına alındı.



R.K'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan arandığı belirlendi.



Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.