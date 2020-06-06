Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 86 gram eroin ele geçirildi.
06.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:31
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 86 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine 52 KG 668 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 86 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü M.T. (35) ile yanındaki M.N.'yi (27) gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA