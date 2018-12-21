Gaziantep'te Uyuşturucuya 2 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucuya 2 Gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 2 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucuya 2 Gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 2 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Taşlıca Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekipler aramada koltuk altına saklanmış 2 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki S.D. ve M.Ü.'yü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA
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