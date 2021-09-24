Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla kentteki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği M. A'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Ekipler, yakaladığı hükümlüyü cezaevine teslim etti.

Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
BAĞCILAR'DA DRAM ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

BAĞCILAR'DA DRAM ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

 ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

 Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Adnan Menderes Selahattin Demirtaş
Magazin Gülşen Amelia Hamlin Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Cüneyt Çakır Mustafa Denizli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 14:19:33. #1.12#