Gaziantep'te Uyuşturucu ve Silah Ticaretine 6 Tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı Dumlupınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği N.G. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ancak, N.G. polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü otomobil, kovalamaca sonucu Esentepe Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde arama yapan ekipler, 3 paket içerisinde 2 kilo 82 gram eroin ele geçirdi. Eroine el koyan polislerin gözaltına aldığı N.G., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cemal Gürsel ve Pirsultan mahallelerinde düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli 1 kilo 57 gram esrar ile birlikte yakalandı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, E.K. ve İ.H.S. ise tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Sanayi Mahallesi'nde uyuşturucu ve kaçak silah satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 314 dolu fişek, 13,5 gram satışa hazır metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 535 lira ele geçirildi. İş yerinde bulunan ve gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; A.E.Y., M.Y. ve C.K. tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA