Gaziantep'te Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi'nde devriye görevi yapan emniyet bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler, sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerine girerek saklandı.
İş yerinde yapılan aramada, 15 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 bıçak ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.M.E (22), M.İ (21) ve A.K'yi (23) saklandıkları adreste gözaltına aldı.
Kaynak: AA