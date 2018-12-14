Gaziantep'te Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Gümüştekin Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 320 gram esrar ile pompalı tüfek, 50 dolu kartuş, 2 tabanca ve 108 fişek ile uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu değerlendirilen bin 65 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili söz konusu adreste bulunan Y.A ile H.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.İ. hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem başlatıldı.