Gaziantep'te uyuşturucu ve silah denetimi
Gaziantep'te bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 101 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 101 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince il merkezinde yapılan denetimlerde, 1 kilo 867 gram eroin, 11,61 gram sentetik uyuşturucu, 11,15 gram esrar, 6.60 gram bonzai, 1 tüfek, 9 fişek, 2 kurusıkı silah, 4 bıçak, 2 çalıntı araç, 3 hacizli yakalamalı araç, 1 çalıntı cep telefonu, 2 çalıntı projektör, 1 kumar makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.
Olaylarla ilgili aranan 101 şüpheli yakalandı.