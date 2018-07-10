Gaziantep'te Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ve sahte para ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri M.Ç'nin uyuşturucu ve sahte para ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin Güneş Mahallesi'nde bulunan adresine operasyon düzenleyen ekiplerce M.Ç. gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramada 4,8 gram eroin, 6,8 gram metamfetamin, araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi, 7,4 gram bonzai, 6,5 gram esrar tohumu, 100 liralık iki banknot, 100 liralık 4 sahte ABD doları, tüfek ve bu tüfeğe ait 10 dolu fişek, çiçek saksısına dikili vaziyette 15 kök hint keneviri ele geçirildi.

M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.