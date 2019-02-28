Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 uyarıcı hap ve 74 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir araçta ve sürücü İ.K'nin üzerinde yaptıkları aramada toplam 45 uyarıcı hap ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında işlem yapılan İ.K, serbest bırakıldı.

Ekiplerce, gümrük kaçağı cep telefonlarını yurda sokarak satan 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 73 kaçak cep telefonuna el kondu.

Ayrıca, bir araçta yapılan aramada toplam 85 gümrük kaçağı cep telefonu malzemeleri ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İş yerlerini işleten M.A, A.A, M.A. ve M.Ş. isimli 4 şahıs yakalanarak, haklarında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA