Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlerdirilen bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda Saçaklı Mahallesindeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda A.A. ile Ö.K'ye ait olan evden uyuşturucu maddeyi almaya gelen A.B.T, M.G.Ç, M.B, E.T. ve Y.K gözaltına alındı.

Zanlılardan Ö.K, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA