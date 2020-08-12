Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine darbe Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Son bir haftada yapılan operasyonlarda ise 145 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 13 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 336 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tapanca, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içinde yaptığı titiz çalışma sonucu 145 kişi uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA