Gaziantep'te Uyuşturucu Ticaretine 9 Tutuklama

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden, 9'u tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışla başlattı. Ekipler Gültepe, Yeşilevler, Ulaş, Kurbanbaba ve Bülbülzade mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda H.T., A.L., H.E., H.K., M.U., İ.T, T.A., C.A., S.D., M.D., H.A., G.G, T.K., E.D., S.K., B.K. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerde yapılan aramalarda ise, 42,1 gram metamfetamin, 94,90 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 5 mermi, 2 hassas terazi, 4 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 700 lira para ele geçirildi. Uyuşturucuya, silahlara ve para el koyan ekipler şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T., A.L., H.E., H.K., M.U., T.A., İ.T., S.K. ve B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA