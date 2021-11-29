Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama

GAZİANTEP'te son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 334 şüpheliden 29'u tutuklandı.

GAZİANTEP'te son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 334 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan baskınlarda toplam 334 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonlarda yapılan aramada; 6 kilo 340 gram metamfetamin, 538 gram esrar, 372 gram eroin, 78 gram bonzai, 50 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 305'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 29'u ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.


Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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