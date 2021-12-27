GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 22 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 271 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içinde kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, 271 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda 1 kilo 214 gram metamfetamin, 263 gram bonzai, 36 gram eroin, 22 gram esrar, 63 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 249 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.