Gaziantep'te Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kolejtepe ve Süleymanşah mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 12 gram esrar, 8 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 240 lira ve 2 cep telefonu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, F.K., H.Y., M.G., A.B., M.K. ve H.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. ve H.Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA