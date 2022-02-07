Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı

AA, Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 21 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 21 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği S.K'yı durdu.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 21 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yı yakalayarak emniyete götürdü.

Buradaki işlemlerin ardından firari hükümlü cezaevine telsim edildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title