Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı
AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 21 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 21 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği S.K'yı durdu.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 21 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yı yakalayarak emniyete götürdü.
Buradaki işlemlerin ardından firari hükümlü cezaevine telsim edildi.
AA / Fırat Özdemir - Güncel