Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 63 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve satmaktan işlem yapıldı.
Bu kapsamda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz