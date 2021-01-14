Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve üst aramalarında, 1430 uyuşturucu hap, 161 gram uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş