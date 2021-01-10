Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

10.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:28
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve üst aramalarında, 1586 uyuşturucu hap, 344 gram metamfetamin, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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