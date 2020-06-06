Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
06.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:47

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılmış 86 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.T. ve M.N. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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