Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savcılı Mahallesi'nde durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçta ruhsatsız tabanca, tüfek, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, İ.K, F. K. ve Ö.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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