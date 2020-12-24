Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Binevler Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüpheli H.Y'nin üst aramasında, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan arandığı da belirtilen şüpheli H.Y. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir