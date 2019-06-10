Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Nizip'in Namık Kemal Mahallesi'nde bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobilde bulunan M.A.K., H.A.T., A.T., Y.K., ve İ.Ç. gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler, satışa hazır olan 7 paket metamfetamin ile 2 paket bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA