Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

06.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:00
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu ticareti ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu ticareti ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Göztepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin arama yaptığı adreste, bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 televizyon, 2 oto teybi, 3 cep telefonu ve çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alının kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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