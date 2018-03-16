Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

A.Ç isimli zanlının ikametindeki aramada 1 otomatik tüfek, 37 mermi, 65 gram kubar esrar, 50 tane Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.Ç çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.