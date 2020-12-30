Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

30.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:22
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üzerilerinde, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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