Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı
23.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:40
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazıcık Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bilgi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Adrese yapılan operasyonda, 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir