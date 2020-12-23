Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazıcık Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bilgi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Adrese yapılan operasyonda, 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir