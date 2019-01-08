Gaziantep'te Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 10 Tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Vatan, Hacıbaba, Hoşgör, Kozluca, 29 Ekim, Onur ve Şahintepe mahallelerindeki 25 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 3 kilo 320 gram metamfetamin (ateş - buz), 3 kilogram esrar, 71 gram bonzai, 10 gram eroin, 195 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bin 235 TL, 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda çeşitli olaylarla ilgili 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA