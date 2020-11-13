Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe

13.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:09

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe Kentte son bir haftada yapılan operasyonlarda 208 şüpheli gözaltına alındı Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe

Kentte son bir haftada yapılan operasyonlarda 208 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 5'i tutuklandı. Emniyet tarafından kentte son 1 haftada yapılan operasyonlarda ise toplam 308 şahıs gözaltına alınırken tutuklananların sayısı ise 28 oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen 'Narko-Terör-Asayiş' uygulamalarında, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından son bir haftada 308 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 28'i çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

92 aranan şahıs yakalandı

Asayiş uygulamalarında ise son 24 saatte aranması olan 92 şahsa işlem yapılırken, hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 22 şüpheli yakalandı. 21 faili meçhul olay aydınlatılırken ruhsatsız 10 tabanca, 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 256 adet fişek, çalıntı 2 araç, 3 motosiklet ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor
Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor
Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar
Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar
Son dakika haber: Narko ve PÖH ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 48 şüpheli gözaltında
Son dakika haber: Narko ve PÖH ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 48 şüpheli gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İlker Aksum Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 11:12:12. #1.15#
title