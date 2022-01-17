Gaziantep'te uyuşturucu taciri 39 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 389 şüpheliden 39'u tutuklandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 389 şüpheliden 39'u tutuklandı. Ekiplerin adreslere yaptığı baskın sırasında çatı araları ile ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucular ise dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak 2022 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında icra edilen operasyonlarda 3 kilogram 59 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilogram 196 gram esrar, 359 gram metamfetamin, 131 gram eroin, 106 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Çatı araları ile ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu dikkat çekti

Ekiplerin operasyon kapsamında belirlenen adreslere koçbaşları ile baskın yapması ve adreslerde arama yapma anları saniye saniye görüntülendi. Ekiplerin bazı adreslerde yaptığı aramalarda çatı araları ile ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucuları bulmaları ise dikkat çekti.

Yapılan operasyonlar kapsamında 389 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 39 şüpheli şahıs tutuklandı. Toplam 350 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP