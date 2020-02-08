Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

08.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:48
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Boyno Mahallesi'nde belirlenen adrese ve otomobile operasyon düzenledi.

Adreste ve araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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