Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına ev hapsi ve tutuklama

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına ev hapsi ve tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi.

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına ev hapsi ve tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak ve Alaybey mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 tabanca, 20 mermi, 1112 uyuşturucu hap, 125 gram eroin, 110 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1000 dolarlık ve 1000 euroluk sahte banknotlar ele geçirildi. Uyuşturucu ile diğer malzemelere el koyan ekipler; H.T., U.D., H.Y., M.T., B.G., M.A. ve D.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. ve H.T.'ye mahkemece ev hapsi verildi, M.A. ise tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Gaziantep

Kaynak: DHA
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