Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aranan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

21.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:44
Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı

'te uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aranan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezine bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu satmak suçundan aranan H.K ve F.U'yu Güneykent Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan zanlılar kovalamaca sonucu Ulaş Mahallesi'nde yakalandı.

Zanlıların üst aramasında 60 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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