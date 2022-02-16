Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis cezası - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis cezası

AA, Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis cezası

Gaziantep'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 2 kişiye 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 2 kişiye 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Orhan P. ve İbrahim Ö. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, tutuksuz S.P. ise salonda hazır bulundu.

Orhan P, uyuşturucu kullandığını, bu nedenle pişman olduğunu ancak satışıyla ilgilenmediğini öne sürdü.

Sanıklar İbrahim Ö. ve S.P. de ele geçirilen uyuşturucuyla bir alakalarının bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Orhan P. ve İbrahim Ö'ye "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, S.P'nin ise beraatine karar verdi.

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen operasyonda bir miktar eroin ele geçirilmişti.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Uyuşturucu, Gaziantep, Bilişim, Güncel, Haberler

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